Depois de ter lançado uma coleção para crianças inspirada pelos minions, a Puma acaba agora de apresentar a Puma x Minions Collection com dois modelos clássicos: os Puma Suede e os Disc Blaze. Ambos os modelos apresentam elementos que remetem para o filme Gru, o Maldiposto 3, que estreou esta semana em Portugal.





O modelo

Puma Disc Blaze

está disponível em branco, por €130, e o

Puma Suede

em preto, por €96. Ambos incluem detalhes das figuras animadas, tanto no interior como no exterior do design.