A primavera é a estação em que a Natureza renasce e os dias mais longos convidam-nos a estar no exterior. A pensar nisso, a Uterqüe lança uma coleção feita de vestidos com delicados bordados e tecidos fluidos, peças com estampados florais e padrões intemporais. Missed Connections está carregada de romantismo e de ligações à natureza.