A Benetton acredita que o que dizemos e pensamos se torna realidade, a regra da atração. Como tal, encoraja a que pensemos positivo, porque o bem atrai bens maiores. A marca italiana sempre mostrou uma postura feliz e apoiou a liberdade de expressão, e fá-lo mais uma vez com a coleção primavera/verão 2018, "uma coleção onde diz o que pensa", lê-se no comunicado de imprensa.

A nova coleção, The Manifesto Generation, é composta por casacos, camisolas, hoodies e sweatshirts curtas, todas coloridas, que transmitem mensagens. I’m Color, Gender Free Zone, Be Positive, Colors Don’t Have Gender, Amore, People e um logótipo que mistura os símbolos do masculino e do feminino estão representados nas peças. "Uma moda manifesto e colorida que abraça todos os seres humanos, que se liberta dos padrões, que celebra essa vontade de ser o que queremos ser", refere o mesmo comunicado.