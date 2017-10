Através dos olhos de Sofía Sánchez de Betak, diretora artística argentina e presença constante nas semanas da moda, a Mango escreve o sexto capítulo do projeto Mango Digital Journeys, uma plataforma que a cada estação conta histórias à volta de uma personalidade.





A nova coleção da Mango leva-nos até Buenos Aires

Nesta nova viagem, Sofía leva-nos até à sua cidade natal e redescobre connosco uma capital que fervilha contraste, arte, cultura e gastronomia. Apresentando uma coleção à imagem das suas origens, esta parceria com a Mango revela as novas tendências: sobretudos masculinos e oversized, estampados floridos e a predominância do vermelho, a cor da estação.Veja as imagens aqui: