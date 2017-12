Em 1929, a florista Constance Spry abriu a sua primeira loja em Londres. Os seus arranjos pouco ortodoxos, que se inspiravam nas naturezas-mortas dos séculos XVI e XVII e usavam elementos improváveis, rapidamente se tornaram populares no Reino Unido. Cinco anos mais tarde, tinha cerca de 70 empregados e uma loja em Mayfair.

Depois de lançar vários livros que ensinavam a fazer arranjos pouco convencionais – a única regra que dava aos seus leitores era que tinham de estar abertos a qualquer forma de beleza, fosse ela uma rosa ou uma flor selvagem –, Spry criou enormes composições para a casa de Cecil Beaton, para as núpcias do príncipe Eduardo VII e de Wallis Simpson e para a coroação da rainha Isabel II. Dedicada ao cultivo de espécies de rosas já esquecidas, Constance Spry mudou para sempre o mundo até então convencional dos floristas.

Jonathan Anderson, diretor criativo da Loewe, faz agora uma homenagem a Spry na nova campanha da marca para o verão de 2017. Numa série de 13 fotografias tiradas por Steven Meisel, vemos tulipas, peónias e rosas inglesas que compõem enormes arranjos florais iluminados suavemente num jogo de claro-escuro semelhante ao das pinturas renascentistas. "Sou um enorme fã do trabalho de Constance Spry. Acho que ela transformava as flores em composições esculturais", contou Jonathan Anderson à revista AnOther.

As imagens serão colocadas em locais públicos por todo o mundo e já estão a ser partilhadas nas redes sociais.