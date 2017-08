São um dos vícios de estilo deste verão, daqueles tão apetecíveis que o próximo inverno também não lhes resistiu. Chamam-lhes brincos-statement, precisamente porque dizem alguma coisa sem precisarmos de falar, roubam todas as atenções de um look, tornam os restantes acessórios quase desnecessários. E marcam mais um regresso dos anos 80 à moda de hoje.

O Business of Fashion diz que os brincos XL são o complemento favorito da geração selfie e todas as marcas os estão a lançar ou a relançar, da Bimba y Lola à Céline, da Chopard à Zara. Basta estar atenta ao seu feed do Instagram e vai perceber que o exagero é a palavra-chave, em designs que podem ser minimais e neutros ou recheados de cor, com aplicações de diversos materiais e muitas franjas. O mais recente lançamento da Zara é prova disso mesmo, perfeitos para conjugar com uma T-shirt e uns jeans.



Os brincos já estão disponíveis nas lojas e no sita da Zara, € 12,95.