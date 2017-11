É já no próximo dia 28 de novembro que algumas das supermodelos mais conhecidas no mundo vão juntar-se em Xangai para o desfile anual da Victoria’s Secret. O evento, que será transmitido online pelo site do canal televisivo CBS, contará com a presença de nomes como Candice Swanepoel, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi e Bella Hadid, Lily Aldridge, Sara Sampaio ou Maria Borges.





Além da nova coleção da marca, a muito antecipada parceria entre a marca de lingerie e a Balmain também será apresentada no desfile. Os cantores Harry Styles e Zayn Malik, namorado de Gigi Hadid, poderão estar entre as atuações da noite. O desfile será dividido, como sempre, em vários temas, como sportswear e nightwear, sempre femininos e provocadores.





Enquanto o final de novembro não chega, fique com uma galeria de imagens de todos os desfiles que a marca fez entre 1995 e 2016.