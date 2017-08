Atar os casacos de inverno com fita adesiva? A criatividade de Raf Simons trocou-nos as voltas quando também quis trocar os cintos em pele por plástico autocolante; mas nem por isso a coleção masculina do criador perdeu o allurede sempre.

O material não é o mais nobre, mas as letras inspiradas na cidade de Nova Iorque que gritavam Walk With Me, numa fita preta ou RSYP Youth Project (abreviatura para Raf Simons Youth Project) em fundo branco, também trouxeram àpasserelle a modernidade e a novidade que queremos ver e vestir.

Atentas à semana de moda de Nova Iorque, também as mulheres quiseram seguir as pistas de estilo que Raf Simons atirou aos homens – que se mostraram tão desejáveis como difíceis de concretizar. Agora, podemos finalmente fazê-lo, mas por 200 euros: o valor do rolo de fita-cola assinado pelo designer belga, já disponível online.