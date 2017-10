A Oysho volta a colaborar com a Mr. Wonderful numa coleção repleta de peças adoráveis e perfeitas para as noites frias de inverno. A parceria entre as duas marcas volta a trazer uma série de pijamas, mantas, chinelos, meias e outros acessórios carregados de energia positiva.

Os fãs de unicórnios encontrarão uma série de peças dedicadas ao tema, às quais se juntam copos de leite, luas e estrelas.

A coleção de pijamas também está cheia de sentido de humor, ideal para passar horas no sofá a ver um bom filme ou a sua série favorita.