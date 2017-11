Por Máxima, 30.10.2017

Trata-se de uma coleção bastante versátil, ideal para todas as ocasiões, e que foi pensada para uma mulher trabalhadora, com compromissos ao final do dia. Tem uma parte também mais casual, para ser usada em momentos mais informais. E ainda, uma linha de festa, mais sofisticada, com diversos vestidos de noite e de casamentos.

A marca não faz distinção de idades nem de nível de vida das mulheres que veste. Mulheres ativas, modernas, que gostam de se sentir confortáveis e ao mesmo tempo bem vestidas.

Javier Simorra prepara-se para, no próximo ano, celebrar o 40º aniversário, numa altura em que se encontra em fase de expansão por toda a Europa e América Latina. Há um ano e meio foi lançada a loja online, através da qual é possível comprar a partir de qualquer ponto da Europa.

De recordar que a marca possui uma loja no Centro Comercial das Amoreiras, em Lisboa, e sabemos que há intenções de abrir brevemente uma segunda loja em Portugal.