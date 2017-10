A maison suíça de joalharia e relojoaria anunciou recentemente a sua nova parceria com o Net-a-Porter. No site de compras, pode agora encontrar várias linhas da marca: Happy Diamonds, uma coleção elegante feita de peças clássicas da Chopard; Happy Hearts, que inclui peças em ouro rosa e branco de 18 quilates; e Happy Dreams, uma linha inspirada no mundo dos sonhos e da fantasia. O relógio Happy Sport, uma das peças mais icónicas da marca, também já está disponível no site.





A copresidente da Chopard, Caroline Scheufele, disse em comunicado que a marca "tem todo o prazer em poder trabalhar com uma loja online tão influente" e que aguarda com expectativa "o que certamente será um grande sucesso".





Pode comprar Chopard em www.net-a-porter.com.