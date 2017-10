Nem só de desfiles se fazem as Semanas da Moda. O que se passa nas ruas não deixa de ser menos influente e os looks de quem está nos principais desfiles também marcam tendências. É precisamente isso que está a acontecer com uma carteira da Chloé, que nas últimas semanas tem sido fotografada um pouco por toda a cidade.

It-girls e celebridades têm-se feito acompanhar por este acessório. Foi o caso de Eva Chen, Aimee Song ou Solange Knowles. A carteira tem o formato de meia-lua, é feita em pele e pode ser usada no pulso, através de uma argola dourada. A alça maior, em pele, permite que também possa ser usada a tiracolo, dando protagonismo às aplicações que se encontram na parte inferior da carteira.

O seu formato pequeno e o facto de poder ser facilmente transportada na mão fazem deste acessório um dos preferidos para as Semanas de Moda.