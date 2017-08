Não sabemos onde ou como começou a tendência, mas Camille Charriere, Lauren Caruso, Madelynn Furlong e outras instagramers que seguimos já publicaram no seu feed fotografias com os seus sacos de rede (outrora usados para guardar as compras do supermercado) nas ruas de Paris, Nova Iorque e Berlim.

Os preços do saco variam, mas geralmente não ultrapassam 1 euro, o que faz da tendência uma das mais baratas (e apetecíveis) de agora. E não é difícil encontrar o saco online - está à venda em vários sites e existe em diferentes cores.