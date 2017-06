Chiara Ferragni foi convidada a colaborar com a Tod’s numa coleção cápsula e acabou por desenhar e criar ela própria o seu modelo Diodon Bag. A it-girl italiana participou assim em todo o processo criativo: desde a seleção do tecido, da cor à escolha dos apliques.

A icónica carteira da marca foi personalizada e customizada por Ferragni do início até ao fim. O próprio tom nude rosado da carteira é a cor da moda, perfeita para a época estival, e combina na perfeição com as tachas pretas eleitas pela blogger internacional.

Esta carteira e a restante coleção #ChiaraLovesTods, estarão disponíveis nas lojas selecionadas da marca e no site oficial da mesma, a partir do mês de julho.