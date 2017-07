Notícias A campanha outono/inverno 2017 da Zara já chegou Depois das propostas pre-fall, chegam agora as imagens da campanha da Zara para o próximo inverno, fotografadas por Steven Meisel. Um elogio aos clássicos, algures entre os anos 60, a época vitoriana e as linhas direitas da alfaiataria. Veja o vídeo em cima e as imagens em baixo.