Esta é a quarta edição da série Michael Kors The Walk, a campanha que é feita de imagens de personalidades de estilo com as carteiras e peças-chave da estação. Na nova campanha brilham três ícones da moda internacional: a atriz britânica Ella Richards, a modelo americana Selah Marley e a atriz chinesa Yang Mi. Desfilaram pelas ruas de Londres com os looks escolhidos por si da nova coleção de outono 2017 da Michael Kors e com a nova it-bag, peça obrigatória da marca para esta estação, a Sadie.

Os holofotes desta estação vão para a carteira que surge em três tons: preto, prata e roxo. O modelo Sadie tem atenção aos pormenores e é a carteira ideal para passar do dia para a noite. Sob a hashtag #sidewalkspotted, as três convidadas postaram as imagens do street styleque as próprias escolheram usar nas suas redes sociais.

Michael Kors diz que a coleção outono/inverno "foi inspirada pelo glamour do rock’n’roll dos anos 80, mas com um twistmoderno, que estas mulheres têm de sobra. Foi entusiasmante levar a Michael Kors The Walk para uma cidade que já tem tanto estilo".