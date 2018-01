Não é novidade que as marcas de moda espanholas estão na lista das preferidas de Olivia Palermo, mas é frequente vermos que conjuga facilmente peças da Zara ou da Uterqüe com designs de alguns dos melhores criadores do mundo. Neste caso, trata-se de uma camisola com detalhes festivos que conjuga lantejoulas multicoloridas com malha e jacquard, disponível por €29,95 (nos saldos baixou para €17,99) e que entretanto já esgotou.

Esta não é a primeira vez que a it girl provoca este efeito no stock das lojas ao surgir com peças low-cost. No verão, ajudou a esgotar uma camisola bege com bordados pretos da mesma marca e recentemente escolheu uma bolsa colorida com missangas e brilhantes (que custa €39,99 e ainda está disponível na Zara) para uma festa. Veja de que peças falamos, na galeria em cima.