Ouvimos constantemente falar dos millennials e da geração Y, que engloba os nascidos entre 1980 e 1996 e que são os protagonistas da mudança que está a acontecer a nível social e económico.

E a geração Z? Nascidos entre 1997 e 2012, cresceram na era da informação, da Internet, das redes sociais, do mundo à distância de um clique. "A Bershka acredita que as pessoas com mentalidade jovem podem moldar o futuro", diz a marca, em comunicado.

Assim, para a campanha desta estação, a Bershka viajou até Londres e esteve nos bairros mais cool para encontrar os novos talentos que estão a dar forma ao futuro da cultura britânica: Flohio, Benji, Chen Xue, Philip + Gerritt, Indira, Sam, Monica, Emily, Sonny, Daisy, Elikem e Frankie. Todos se expressam de formas diferentes, da escrita ao ativismo e ao design de moda... Possuem a energia, a mente aberta e a honestidade da sua geração.

Para a nova coleção, a marca espanhola continua a encontrar inspiração em décadas passadas, com riscas, óculos retro, muita cor e peças irreverentes.

A nova coleção, intitulada We Believe, já está disponível no site da Bershka.