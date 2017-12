Estão à venda no site da Balenciaga desde ontem com preços a partir dos €795. As três novas shoppers da marca espanhola são inspiradas nos sacos de plástico dos supermercados e estão disponíveis em verde, vermelho e amarelo com a frase "The Power of Dreams" ou o logótipo da marca.

Esta coleção-cápsula será uma crítica à moda rápida e descartável, um dos temas que mais inspira as coleções da Balenciaga desde que Demna Gvasalia, também designer da polémica Vêtements, assumiu a direção criativa da marca. Outras criações mediáticas da marca foram a shopper inspirada na Ikea e os enormes crocs amarelos com plataforma para a primavera/verão 2018.

Pode comprar a nova coleção-cápsula da Balenciaga aqui.