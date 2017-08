A bailarina do American Ballet Theater vai ser o rosto do novo perfume do gigante de beleza Estée Lauder. Misty Copeland tornou-se mundialmente conhecida por ser a primeira mulher afro-americana a tornar-se bailarina principal no American Ballet. A sua história foi transformada em livro e em documentário, Misty foi capa da revista Time e até teve direito a uma Barbie desenhada em sua honra.

A campanha desenvolve-se à volta do mote "What Inspires You?", uma forma de incentivar as mulheres a sonharem e a correrem atrás dos seus objetivos.