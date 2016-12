Estão selecionados os 20 finalistas de entre os milhares de concorrentes do TRESemmé Elite Model Look 2016.

Depois de meses de castings, estão apurados os 20 portugueses que participarão no TRESemmé Elite Model Look 2016. Os 10 rapazes e 10 raparigas selecionados vão competir pela oportunidade de representar o país na final mundial do Elite Model Look, que juntará os vencedores de 30 países numa cidade ainda por desvendar. Assim, a oportunidade de começar uma carreira no mundo da moda vem de mãos dadas com uma enorme aventura, capaz de abrir portas mas também os horizontes dos jovens que forem seleccionados para esta segunda etapa.





Os 2 vencedores nacionais (um rapaz e uma rapariga) serão apurados na gala do EML 2016, que decorrerá em Lisboa, no próximo dia 1 de outubro. Mas quem não se apurar para a final mundial terá também uma oportunidade real no mundo da moda: todos os finalistas portugueses serão agenciados pela Elite Lisbon, que está integrada na maior e mais prestigiada rede de agências do mundo.