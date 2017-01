pub

A marca portuguesa de calçado Josefinas, que abriu no ano passado uma loja em Nova Iorque, soma mais uma conquista além-fronteiras com uma escolha particular da it-girl Olivia Palermo. Palermo foi vista em Nova Iorque a usar o modelo Louise White da coleção Lado B, inspirado nas personagens do icónico filme dos anos 90 Thelma & Louise, e esta foi a primeira vez que usou publicamente uma peça de uma marca portuguesa.

Recentemente, Olivia Palermo lançou o seu Top 10 Sapatilhas Imprescindíveis A Ter, onde constava o modelo usado agora pela celebridade.

