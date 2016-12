pub

Este ano a Emporio Armani celebra o seu 20º Aniversário em Portugal e para comemorar este momento tão especial exibe uma exposição fotográfica na sua loja da Avenida da Liberdade.

Imagens de Moda do passado e impressões do presente. Rasgos de Luz. Vislumbres repentinos da cidade, do mar, de paisagens e pessoas.

Os anos passam tal como as marés da mudança vão e vêm, fixas numa glória fugaz pelo "Momenti di Emporio Armani", uma exposição que reúne uma selecção de fotografias da reconhecida revista Emporio Armani (1989-1997) assim como uma retrospectiva das campanhas de publicidade da Emporio Armani até aos dias de hoje.

As imagens simbólicas desta exposição expressam de forma eloquente os valores estéticos da juventude moderna e os estilos de vida nas cidades mais icónicas do mundo assim como as atitudes que prevalecem do tempo que determinou a natureza dos cenários e dos entornos. Ao longo dos anos, observamos a evolução do corpo que revela novos aspectos de beleza enfatizada tanto pelas roupas como pelos gestos numa fusão eclética do Este e do Oeste, identidade de género e traços culturais que perfazem o look de hoje.

A exposição estará aberta ao público de 4 a 10 de Novembro, na loja da Emporio Armani em Lisboa na Avenida da Liberdade 220-A.