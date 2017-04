É uma das coleções mais aguardadas do ano e já está disponível no site oficial da marca!

A parceria entre o designer Alexander Wang e a Adidas é unissexo e promete esbater as fronteiras entre a alta-costura e a streetwear. Os tecidos são maioritariamente lisos, as cores monocromáticas e as linhas futuristas.





A irreverência é a palavra-chave da coleção, em que o símbolo oficial da Adidas foi invertido.