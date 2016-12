Buy Now Or Cry Later é o mote da MA&CE, e com este aviso em tom humorístico que podemos encontrar numa das paredes da loja, Marta e Cécile invocam o facto de muitas das marcas à venda serem exclusivas e seleccionadas em quantidades limitadas, para que os clientes, caso se apaixonem por alguma das peças não percam a oportunidade única de as adquirir. Não é por isso surpreendente que a marca tenha aderido ao Black Friday, com descontos de %30 num cocktail ao fim do dia. Das 18h às 21h, na loja do Chiado [Rua Paiva de Andrada, Nº1].

2. Cubanas Shoes - 5º aniversário da loja





A Cubanas conta com a única loja conceito há 5 anos numa das zonas mais emblemática da cidade de Lisboa, o Chiado. Actualmente no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, a loja conceito Cubanas do ponto de vista estético é uma simbiose ecléctica entre um look actual e uma personalidade vintage, através da utilização de alguns materiais no seu estado natural, para encontrar o equilíbrio e a tranquilidade de um ambiente de exposição e de pormenor, onde a escolha e a prova se tornam verdadeiros actos de prazer. No dia 25 de Novembro, para além do aniversário da loja conceito, será também a Black Friday. A Cubanas irá aplicar 20% de desconto em toda a coleção Outono-Inverno 16 (descontos não aplicado na coleção Cubanas&Diana Collection) e 10% de desconto em toda a linha Acqua (galochas). [ Largo Rafael Bordalo Pinheiro 31A]



3. Freakloset - Loja física e online



Freakloset é uma nova marca de calçado premium 100% português que chega ao mercado com uma proposta de valor original: reinventar os modelos mais clássicos, icónicos e intemporais de calçado, tornando-os totalmente personalizáveis com novas cores e novos materiais. Derby, Monk, Ankle Boot, Chelsea Boot e Loafer são alguns dos modelos disponíveis para venda online no website Freakloset e que podem ser totalmente personalizáveis, em minutos, graças ao avançado sistema 3D que permite escolher diferentes cores de pele, de tecido, de sola e de atacadores, para uma multiplicidade de opções adaptadas ao estilo de cada um. A marca vai estar a oferecer 35% de desconto em toda a coleção, na loja e online.



4. Oysho Black Friday





No próximo dia 25 de Novembro, a Oysho celebra o Black Friday com -20% de desconto em toda a coleção em Oysho.com e em todas as lojas. No dia 25 de Novembro todas as encomendas têm envio express gratuito.



5. A Very Vertty Black Friday



Ainda tem aquele familiar a quem não sabe o que oferecer no Natal? Ou então quer mimar-se antes da época festiva? Com 20% na mochila, 30% na coleção de swimwear e 50% para a toalha, não tem que escolher só um.

Se já é cliente da Vertty, fique atento ao Facebook ou à newsletter e irá encontrar descontos especiais só para si.



6. PET FRIDAY da Purina para amigos de quatro patas

A PET FRIDAY da Purina é uma plataforma na qual os donos dos animais vão poder usufruir de descontos exclusivos até 50% (com códigos) em artigos para o seu amigo de quatro patas. Ao todo serão 24 horas em que a marca de nutrição animal vai colocar online dezenas de descontos em produtos para cão e gato. Em destaque vão estar marcas como PRO PLAN, Purina One, Friskies, Felix, Gourmet, Delibakie, Dog e Cat Chow entre outras. Os códigos promocionais podem ser trocados em 12 lojas online aderentes como: Continente, Jumbo, Petness, Zooshop, Puppycare, Goldpet, Petcity, Telecão, entre outras.Com apenas um registo na plataforma www.campanhapurina.com tem acesso a novas promoções a cada hora, ou de duas em duas horas. Logo que encontrar disponível uma promoção para o seu pet, poderá registar-se recebendo de imediato o seu voucher, no visor e via e-mail, com um "código promocional" e indicação das lojas onde pode utilizar o desconto. Ao realizar a compra nas lojas aderentes, deve colocar o código e o desconto é aplicado no momento.



7. Vila Galé com promoções exclusivas





O grupo oferece descontos de 20% aos clientes que reservem um mínimo de sete noites consecutivas com pequeno-almoço nos hotéis Vila Galé Santa Cruz (Madeira), Douro, Coimbra, Ericeira, Évora, Clube de Campo (Beja), Tavira e Albacora (Tavira). Os hóspedes que optem pelo regime de meia pensão nestas estadias usufruirão de reduções de 25%.

As reservas podem ser em qualquer tipologia de quarto e para qualquer época do ano, excetuando entre 11 e 15 de agosto nos hotéis Vila Galé Douro, Clube de Campo, Tavira e Albacora. Estes descontos são válidos apenas para reservas feitas na Black Friday, 25 de novembro, e diretamente através da central de reservas da Vila Galé, disponível pelo número (+351) 217 907 610 ou pelo email reservas@vilagale.com, das 09h00 às 19h30.



Para assinalar este dia, também haverá promoções nos vouchers disponíveis nos quiosques da Vila Galé existentes no centro comercial Vasco da Gama e CascaiShopping. Neste caso, os vouchers bronze, para estadias de uma noite com pequeno-almoço, custarão 60€ em vez dos habituais 75€.



8. Black Friday na Lookfantastic.pt





A Lookfantastic, o site português com venda de produtos de beleza, terá ofertas a partir das 00:01 de sexta-feira (dia 25 de novembro) até às 23:59pm da segunda-feira dia 28. La Roche Posay, Foreo, Caudalie e High Definition são apenas algumas das marcas desta plataforma. Adiantamos que a Foreo estará com 25% e da Elemis terá uma oferta 3 por 2.



9. Crazy Black Friday no Freeport Outlet



Entre dia 24, e domingo, 27, a Crazy Black Friday instala-se neste outlet trazendo descontos imperdíveis na grande maioria das lojas deste centro, com descontos até 80%.

Adolfo Dominguez, Be onTime, Calzedonia, Converse, Diesel, Escada, Forecast, Gant, Mango, Nike, Pepe Jeans, Quinta Essência, Sacoor, Tommy Hilfiger, Trussardi, incluindo a recém inaugurada Vans, são apenas algumas das marcas que aderem aos quatro dias de grande promoções.



10. Pestana Hotel Group lança Black Week

Se optar pelo território nacional e pelo charme e história das Pousadas de Portugal, aceite a sugestão do PHG e opte pelo Gerês, Vila Pouca da Beira, Aveiro, Palmela, Estremoz, Beja, Crato ou Sagres, já que as reduções do preço são de 30%. A Black Week chega também ao Algarve mais precisamente ao Pestana Alvor Praia (-20%), um dos primeiros cinco estrelas do Algarve e considerado por muitos um ícone da hotelaria nacional. Totalmente remodelado e localizado sobre a falésia da Praia dos 3 Irmãos, apresenta-se com toda a contemporaneidade e conforto e inclui todos os novos conceitos de hotelaria do mundo.





Açores e Madeira são duas opções imperdíveis. No primeiro caso aproveite para conhecer o recente Pestana Bahia Praia – Nature and Beach Resort (-20%), situado em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. O hotel abriu portas em Junho, totalmente remodelado e ainda mais "family friendly". Na ilha da Madeira as opções variam entre o Pestana Carlton e o novíssimo Pestana CR7 Funchal, onde em ambos os casos se aplica uma redução de 15%. O Porto Santo não foi esquecido e esta pode muito bem ser uma oportunidade para conhecer o recente Pestana Ilha Dourada Hotel & Villas. Aproveite o desconto de 20% e disfrute de um hotel totalmente novo concebido para oferecer todas as comodidades que permitam usufruir da beleza natural ímpar da ilha, num ambiente descontraído.

Esta é também uma oportunidade para conhecer e usufruir do recentemente premiado melhor Luxury Art Hotel em Portugal, o Pestana Cidadela Cascais – Pousada & Art District, com reduções de preço de 20%.



11.Solar dos Cáceres



A unidade oferece um 40% desconto em estadias superiores a 2 noites e um 30% em estadias de 1 ou 2 noites. O período de reserva deve de ser entre o 25 e 27 de novembro. As estadias são válidas de 28 de novembro ao 31 de janeiro de 2017. Promoção válida apenas para reservas diretas, não acumulável com outras promoções e períodos festivos ou feriados.

12. Cerca Design House



A promoção é de um 25% desconto no total da estadia. O desconto é sobre o alojamento e a estadia é valida de 1 de janeiro a 28 de fevereiro.





13. Vila do Conde The Style Outlets





Nas últimas quinta e sexta-feira de novembro, dias 24 e 25, o Vila do Conde The Style Outlets acolhe dois dias de grandes promoções, com descontos especiais sobre o preço outlet e promoções exclusivas nas mais prestigiadas marcas nacionais e internacionais.

Trata-se de uma oportunidade para antecipar o período de compras de Natal, aproveitando os altos descontos, uma vez que cerca de 90% das lojas do outlet aderem a esta iniciativa.



14. BLACK IS BLACK com O Boticário!



Todos os perfumes da marca estarão com até 50% desconto. Promoção válida: nas lojas físicas de 24/11 a 04/12; na loja online de 24/11 a 30/11 e num catálogo perto de si de 23/11 a 30/11.



15. Body Shop com 40%





Mediante apresentação desta imagem terá acesso a 40% de desconto em toda a loja. É uma excelente razão para fazer já as compras de Natal.