É um "must have" próprio para todas as idades e para todas as ocasiões.

Taylor Swift | Com um look "all black" simétrico

Kate Bosworth | Estilo motoqueira num look "all black"

Gisele Bündchen | Com lenços com padrões étnicos

Rosie Huntington-Whiteley | Com uma carteira ousada a quebrar look em preto e branco

Kristen Stewart | Com uma sweater com capuz por baixo

Jessica Alba | Com calças com padrões

Não há limites para as combinações que pode fazer com um casaco de cabedal. Experimente usá-lo com peças que tenham padrões, texturas e comprimentos inesperados. Misture cabedal com cabedal para um estilo motoqueiro ou cabedal com tecidos suaves para um estilo mais feminino. Se quiser ser mais ousada, aposte em casacos curtos, extra cintados ou oversized. Vale tudo! Deixe-se inspirar por estes 50 looks cheios de estilo.