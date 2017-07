Fabiana Baumann

No final do ano passado, Fabiana Baumann saiu de Peniche rumo à Austrália para procurar inspiração. Encontrou-a. Sensível às questões ambientais e curiosa quanto a outros tipos de costumização, técnicas e tecidos, trouxe do país a sua segunda coleção, a Noir X Aquarelle. A marca é portuguesa e foi lançada em nome próprio. Fabiana Bauman produz todas as peças em ateliê, em pequenas quantidades, de forma a reduzir os desperdícios e tornar cada peça mais exclusiva. É a primeira marca portuguesa a trabalhar com lycras recicladas e as peças estão à venda nas lojas Dona Preta (Rua Sub-Vila), na Nazaré, e na On Board (Largo Bispo de Mariana, 20), em Peniche, e online, em mintysquare.com e fabianabaumann.com. A partir de €63,90.

Açaí com Granola

Nasceu no Porto, mas inspira-se na vibe carioca do Rio de Janeiro. Apresentada ao mercado português em 2013 pela dupla Rita Lencastre e António Ferreira, a Açaí com Granola ganhou mais um nome: Swimwear. Dedicada ao fabrico exclusivo de biquínis e fatos de banho, a marca privilegia a fusão entre o estilo europeu e os padrões e cortes do estilo brasileiro. Apesar de serem fabricadas 100% em Portugal, todas as peças contam com materiais escolhidos a dedo e vindos de Itália e Espanha. A primeira coleção Açaí com Granola Swimwear chama-se Tropical Escape, inspirada, como o nome indica, nas paisagens cheias de cor dos destinos tropicais e a marca está disponível na loja Açaí Com Granola em Leça da Palmeira (Rua Helena Vieira da Silva, 38), numa pop up store na Casa da Cultura da Comporta (Rua do Secador) e em acaicomgranola.pt. As peças estão à venda a partir de €63.

MISSUS

Biquínis, fatos de banho ou triquínis: a MISSUS tem formatos para todos os estilos e silhuetas. Lançada em 2016, a marca distingue-se pelos divertidos padrões exóticos e tropicais com frutos e flores. Marta, a fundadora, tem 29 anos e é formada em Design Gráfico e Industrial. Além do swimwear, a marca conta com páreos e toalhas de praia, cujos padrões são inspirados em frutos como kiwi, lima ou melancia. Está disponível em Oeiras (Rua Dr. José da Cunha, 25, loja A), na NOSSA Concept Store no Chiado (Rua das Gáveas, 14, Lisboa) e na Comporta (Rua do Secador, Herdade da Comporta) e os preços começam nos €62.

Kianda

Diz que é feita para sereias, já que o próprio nome da marca significa "sereia" em quimbundo, um dos dialetos mais falados em Angola. As raízes tropicais são a base criativa da marca, criada por Wilma Moisés, que para além de fatos de banho para diferentes corpos e formas, também produz acessórios complementares como cestas em verga personalizáveis com as iniciais das clientes. Os fatos de banho da marca podem ser usados de dez formas diferentes e o padrão protagonista das estampas é o abacate, batizado pela marca como "avokini". Para já, as peças podem ser encontradas em kianda-swimwear.shopk.it, a um preço fixo de €59,90.

Kalaia

Lançada no início de 2017 por Isaline Wethli, a marca portuguesa Kalaia chega ao mercado português para conquistar mulheres irreverentes, que adoram peças de swimwear com padrões abstratos, cortes ousados e um design inovador. Com origem em "kalaio", uma palavra havaiana que quer dizer "a tua marca no mundo", a Kalaia coloca todo este conceito na primeira coleção, The Never Ending Story, composta por biquínis e fatos de banho (alguns deles reversíveis) com padrões coloridos. As peças estão à venda no site www.kalaiaswimwear.com, a partir de €73,70.