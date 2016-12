A época festiva traz alegria, mas até as pessoas mais entusiastas precisam de descanso. É possível ficar em casa, não se aperaltar e ainda assim sentir-se fabulosa? Aqui ficam as dicas da Triumph para se sentir no seu melhor nos momentos mais calmos.

Escolha um soutien que a faça sentir especial:

Uma peça que lhe dará a confiança que necessita, o que é importante – com ou sem festas. O soutien Body Make-Up Blossom tem tudo o que procura para a lingerie do dia-a-dia: é leve e com enchimento para um peito naturalmente redondo. O padrão floral tem um brilho subtil para um look feminino e elegante.

Misture e combine:

Ao escolher um par de calças de pijama super confortável, no material mais suave, e combinando-o com uma camisola sedosa, irá manter-se doce e aconchegada quando optar por ficar em casa.

Acrescente uma camisa de noite à sua gaveta de lingerie:

É a forma perfeita para se sentir sexy em casa. Quem precisa de champanhe? A camisa floral da Triumph é trabalhada em cetim e está disponível em preto e vermelho. Este estilo sedutor tem ainda um decote em renda. É a melhor forma de se sentir elegante e bem confortável.

É Natal! Ofereça algo a si própria!

Não há nada como algo novo para a fazer sentir especial. Se vai ficar por casa, porque não o fazer em elegância com um novo pijama em algodão puro num bonito padrão floral? Este outono/inverno, há uma variedade de opções por onde por escolher.