Na redação da Máxima já sentimos saudades da caxemira e do pelo. Por isso, ajudamo-la a entrar com o pé direto no outono. E porque muitas vezes é difícil escolher só um par, fizemos uma seleção das botas da estação por menos de 50 euros. Para quê decidir entre kitten heels ou chunky heels quando podemos comprar os dois?