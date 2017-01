pub

Segundo o horóscopo chinês, o Galo irá trazer uma energia que ajudará a não temer a mudança. Cheio de oportunidades e novas ideias, 2017 promete assim escolhas decisivas. Imaginação, criatividade e vida social agitada são algumas das características referidas.





O vermelho usado nos festejos é a cor da sorte ou da fortuna e, considerando o valor dos mercados orientais, muitos designers desenham especificamente a pensar neles, apresentando coleções que celebram o Ano do Galo.