pub

O site www.farfetch.com é a morada online de mais de 400 lojas espalhadas por todo o mundo. Aqui a linguagem da moda de luxo multiplica-se em cerca de nove idiomas e espalha-se por mais de 190 países. A Farfetch é uma empresa luso-britânica e, além dos escritórios do Porto e de Guimarães, a partir desta semana a Farfetch conta também com uma morada em Lisboa.

Este novo espaço está no renovado edifício D. Luís I, na zona de Santos, e tem uma área de 3 mil metros quadrados com capacidade para 300 pessoas. Além da zona de escritórios, há espaços de lazer onde se inclui uma piscina de bolas que promete ser tão característica deste novo espaço como o escorrega vermelho é um ícone dos escritórios do Porto. Há também um piano de cauda, um terraço e uma sala de jogos. Este novo espaço representa um investimento de 1 milhão de euros e vai receber equipas de trabalho das áreas de Customer Service, People Team e de Office Management, mas sobretudo de desenvolvimento tecnológico, já que cerca de 90% da engenharia da Farfetch está em Portugal.

A abertura do espaço Farfetch em Lisboa contou com a presença do fundador, José Neves, e do diretor-geral, Luís Teixeira. Em 2017, a empresa vai contratar 500 pessoas, 100 para Lisboa e 400 para o Porto e Guimarães, ou seja, até ao final do ano contam ter cerca de 900 colaboradores em Portugal. A Farfetch está a contratar pessoas de fora para virem viver para cá e neste momento já contam com colaboradores de 15 nacionalidades diferentes em Portugal, contudo a percentagem é muito pequena em relação aos portugueses.

José Neves diz que "o objetivo é ganhar quota de mercado" e para isso acrescenta que quer, "dentro dos limites de estabilidade financeira da empresa, continuar a investir". Explicou ainda que as vendas online representam, neste momento, cerca de 7% da venda de moda de luxo, porque ir a uma loja física continua a fazer parte da experiência. Contudo, garante que as lojas físicas vão mudar, só que ainda não se sabe bem como.