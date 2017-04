pub

Está quase inaugurada a época balnear. E com ela chega uma das maiores tendências da estação - o clássico moderno. Na Máxima de maio, na moda e na beleza, exploramos a versatilidade desta tendência num editorial romântico; mostramos 10 formas de usar vestidos num editorial com a modelo Margarita Pugovka; damos a conhecer as novas máscaras faciais de efeito flash para todos os rostos; revelamos os segredos de beleza das asiáticas, e começamos já a dar as coordenadas dos melhores autobronzeadores a comprar.



Refugiamo-nos no Alentejo (em seis sítios que são verdadeiros oásis!); reunimos dez das onze atrizes que fazem parte do elenco do filme Fátima, de João Canijo, para uma produção inédita; conversamos com mulheres sobre a maternidade, no mês do dia da Mãe.



Fazemos um review de tudo o que se passou no Máxima Beauty Summit, para que, se este ano não foi, não perca o evento no próximo ano.



A oferta do mês é igualmente imperdível: um suplemento de decoração com mais de 400 ideias para (re)decorar a casa.