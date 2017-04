pub

Com a primavera aí, há que estar a par das mil e uma tendências e novidades que estão prestes a chegar!





Nesta edição da Máxima, inauguramos a primavera indicando-lhe já o caminho para alcançar o corpo perfeito até ao verão. Sugerimos uma série de exercícios realizados num treino exclusivo com Vanessa Martins, e damos-lhe a conhecer as 10 tendências do Fitness.



Assinalamos também o 25 de Abril através de uma conversa inspiradora com duas mulheres marcantes: Maria José Morgado, que lutou contra o regime de Salazar, e Ana Maria caetano, a única mulher entre os quatro filhos do último líder do Estado Novo, Marcelo Caetano.



Desafiámos ainda quatro escritoras a deixarem a câmara fotográfica entrar no local onde se sentam a trabalhar. Todas têm uma ligação especial à Máxima... São elas: Anabela Mota Ribeiro, Leonor Xavier, Isabel Stilwell e Dulce Garcia.