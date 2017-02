pub

A Primavera ainda não chegou, mas por aqui estamos preparados para a receber!



Nesta edição da Máxima apresentamos, num Especial Moda, as tendências, os looks e as inspirações que queremos no nosso guarda-roupa. Assinalamos o Dia Internacional da Mulher com exemplos de vida inspiradores e recordamos David Bowie numa visita guiada aos bastidores do disco que está a ser lançado!



Uma edição bem colorida já disponível nas bancas!