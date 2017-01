THE COOKIE BLACK STYLE | Stylist: Empar Casanova Plana; Modelo: Ilona Nikol (L'Agence) | Corpete, calças, cartola e sapatos da produção. Camisa, Carolina Herrera. Camisa usada como saia, Calvin Klein

THE COOKIE BLACK STYLE | Stylist: Empar Casanova Plana; Modelo: Ilona Nikol (L'Agence) | Casaco, calções e luvas da produção. Meias, H&M. Botas, D’Ornellas Boots

THE COOKIE BLACK STYLE | Stylist: Empar Casanova Plana; Modelo: Ilona Nikol (L'Agence) | Sobretudo, vestidos e mocassins, tudo da produção

MY STREET MY RULES | Styling: Joana Pereira; Modelo: Thaíssa (Elite Lisbon) | Casaco, Escada; cardigan, Stella McCartney; sapatos, Prada; tudo na Du Chic à Vendre. Soutien, calções e cinto da produção.

MY STREET MY RULES | Styling: Joana Pereira; Modelo: Thaíssa (Elite Lisbon) | Camisola, Mark Cheung; camisola usada na cintura, Ralph Lauren; tudo na Du Chic à Vendre. Casaco usado na cintura, meias e sandálias da produção. Calças, Micaela Sapinho.

MY STREET MY RULES | Styling: Joana Pereira; Modelo: Thaíssa (Elite Lisbon) | Casaco, João Oliveira. Camisola, Zara. Trikini, colar, meias e ténis da produção. Brincos, Karl Lagerfeld na Du Chic à Vendre.

BUGS OF QUEEN | Styling: Nay Alvarez; Modelo: Layane/ Elite Lisbon | Casaco, saia, estola, lenço, carteira e sapatos, tudo Zara.

BUGS OF QUEEN | Styling: Nay Alvarez; Modelo: Layane/ Elite Lisbon | Camisa e blusa, Du Chic à Vendre. Vestido, Zara. Brincos, H&M. Pregadeira usada como anel, Miu Miu.

BUGS OF QUEEN | Styling: Nay Alvarez; Modelo: Layane/ Elite Lisbon | Camisola, vestido, saia e sapatos, tudo Zara. Lenço, Du Chic à Vendre. Alfinete, Uterqüe. Pregadeiras na saia, Joalharia Leirijóias. Meias da produção

ROCK PRINCESS | Styling: Sofia Inácio; Modelo: Irina Ene (Blast) | Blusão, Zara. Top, MaxMara; cinto, Já no Fui; botas, Tom Ford; tudo na Du Chic à Vendre. Soutien, Forever 21. Vestido, Bershka. Brincos, colar, pulseiras e meias tudo da produção.

Ao todo são 12 as finalistas do curso de styling da Pulp Fashion, escola da renomada Susana Marques Pinto. Novos talentos que chegam ao mercado com sede de mostrar o que valem.





FICHA TÉCNICA

Fotografia : João Paulo assistido por Pedro Sacadura

Make-up: Elodie Fiuza, assistida por Daniela Barros

Cabelo: Pini para Tony & Guy

Apoios: ModaLisboa/ Sangue Novo (designers: Ana Duarte, Cátia Peres, Inês Silva, Micaela Sapinho, João Oliveira)

Loja Du Chic á Vendre

Modelos: Elite Lisbon, L’Agence, Blast

Produção Pulp Fashion, Lda.

Assistentes de produção e de styling: Débora Faria e Beatriz Pacheco