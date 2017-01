pub

«Quem andar a gosto, não sai de casa em Fevereiro», já diz o provérbio popular português. Mas a edição de Fevereiro da Máxima troca-lhe as voltas. A pensar no momento romântico que assinala o Dia dos Namorados, sugerimos-lhe os programas perfeitos para desfrutar a dois e aquecer o ambiente (em qualquer idade) de acordo com número de anos de romance - já está curiosa? E porque a ocasião pede atrevimento, seleccionámos mais de 30 peças de lingerie para seduzir, e publicamos uma entrevista a Erika Lust, a mulher que quer mudar a pornografia.



Mas Fevereiro não é só amor, pelo menos em forma de romance e sedução. Elegemos as 10 novidades de beleza que vai querer experimentar ao longo de 2017 e, em forma de teste, convidamo-la a descobrir o exercício ideal para si (sim, para começar a fazer já).



Voltamos aos temas acolhimento e adoção, abordados pelas jornalistas Carla Marina Mendes e Isabel Stilwell, com a grande reportagem "Crianças em stand by". Neste especial, as jornalistas expõem os casos das 11 mil crianças em risco em Portugal e procuram encontrar as formas de as salvar.



Para além todas as novidades desta edição, o que não pode mesmo perder é Suplemento Guia de Casamentos (que é o brinde do mês!) que promete ser o guia de sobrevivência de qualquer noiva - para 2017 e para a eternidade.