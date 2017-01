pub

Silhuetas gráficas posicionadas em colagens artísticas. Para a campanha ready-to-wear desta primavera/verão, a Chanel volta a mostrar criatividade, ao juntar várias inspirações de estilo no mesmo segmento de imagens. Karl Lagerfeld apostou numa série de imagens que vão do estilo lolita pop ao cyber punk, e que 'brincam' com contrastes. Cores sólidas ou cores neutras, close-ups de partes do corpo em movimento - a coleção destaca combinações explosivas, mas mantém-se feminina e ultra-moderna.





Um vestido em azul acetinado com renda, um casaco em tweed colorido, uma camisola de gola alta geometrizada e com aplicações. São este género de peças que integram a coleção, repleta de materiais e cores que identificam a marca - tal como uma série de joias refinadas e femininas.

Veja o vídeo.