Em 1990, a Nike lançou o Aqua Boot, um modelo de calçado feito para desportos aquáticos, como vela e windsurf, que acabou por se tornar num favorito do street style. A sola deste modelo constitui agora a base para o novo NikeLab Air Zoom Legend x RT, uma bota inspirada pela junção do oceano e da terra no Rio de Janeiro. Criado em colaboração com Riccardo Tisci, este modelo marca a quarta colaboração entre o designer e a marca .

Ao trabalhar de perto com a equipa de design NikeLab, Tisci criou duas versões do modelo. A primeira, com a parte superior preta em malha, inspirada no basquetebol, um calcanhar colorido e uma sola com um aspecto que faz lembrar gelo; e uma segunda versão, com um padrão floral cinzento bordado numa parte superior preta em tecido jacquard e uma entressola branca. Contrastando com ambas as partes superiores dos modelos, intencionalmente minimais, ambas as solas apresentam entressolas geométricas inspiradas pelos passeios curvilíneos de Copacabana.

"Os NikeLab Air Zoom Legend x RT tornaram-se possíveis através da habilidade única de Tisci para juntar geometrias atléticas com a estética de sapatilhas de lifestyle," diz Darryl Matthews, Designer Senior da NikeLab. "Este modelo justapõe a animada vida de praia do Rio de Janeiro com inspiração da arquitectura modernista brasileira e a formalidade de uma bota Chelsea."