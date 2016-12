pub

A temporada de outono chega com uma uma brisa de mudança e de novas oportunidades que nos chega até casa, e nesta edição damos a conhecer as ideias mais incríveis para aproveitar ainda mais o conforto do lar. Mas vamos mais além: na Máxima deste mês exploramos o lado aconchegante da vida, mostrando-lhe todas as novidades de moda, beleza e lifestyle. Há entrevistas com Tom Ford e Sarah Jessica Parker para ler; programas de viagens para fazer a dois num ambiente romântico; sugestões de beleza para um olhar ainda mais bonito; entre muitas outras sugestões.