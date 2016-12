pub

Uma livre adaptação ao universo David Lynch, a coleção remete ao imaginário de um Atlas grandioso e uma inquietude de outro mundo. Com silhuetas femininas e fluidasa mulher Pedro Pedro apresenta-se com um ar descontraído e sofisticado. Com acabamentos brutos e esfarrapados, as peças mostram-se desconstruídas mas nem por isso menos elegantes.





A coleção apresenta silhuetas em linha A, de amplitudes generosas sem nunca descuidar os movimentos. Atento à sensualidade feminina as formas assimétricas e contraste de texturas fazem das peças desta coleção um must have para a estação SS17.





As matérias utilizadas passam por tricotados fluídos, veludos, malhas, viscose, algodões, sedas, rede de camurça, tweeds de linho e pele sintética. As cores refletem o tema escolhido. Areia como base, com assentos rosa, várias tonalidades de amarelo e nuances de azul contrastadas com preto.