pub

KENZO x H&M apresenta uma seleção de looks chave da coleção e conta com um grupo de embaixadores talentosos, apaixonados e criativos que expressam a sua individualidade e valores através do seu estilo como protagonistas. Os embaixadores do lookbook são: a escritora e ativista Amy Sall, o fotógrafo Youngjun Koo, a artista e DJ Juliana Huxtable, o músico e artista Oko Ebombo, a editora de moda Harriet Verney, a maquilhadora Isamaya Ffrench, a artista Ingrid, a cantora Anna of the North, o modelo e rapper Le1f, assim como os modelos Mae Lapres, Hao Liu, Selena Forrest, Tom Gaskin, Julia Banas e Pierre Painchaud.A coleção KENZO x H&M estará disponível em mais de 250 lojas H&M em todo o mundo, bem como online a 3 de novembro de 2016.