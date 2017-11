Moda 20 casacos beges para comprar agora e usar para sempre Poucos casacos têm o poder da imortalidade como um casaco bege, um pilar indispensável do nosso guarda-roupa, como o trench coat ou o casaco de carneira. Do modelo oversized da Chloé, passando por todos os clássicos Max Mara, à versão com cinto de Acne Studios, escolhemos os que nos vão acompanhar nesta estação e em todos os invernos.