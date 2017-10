Certamente já ouviu a expressão model off-dutty, usada para falar do estilo das modelos quando não estão a desfilar ou a fotografar. São elas que criam algumas das tendências mais importantes do street style (e parece que o fazem quase sem esforço), mas existe uma peça-chave para esta fórmula de sucesso: as botas rasas, biker ou de combate.

Idealmente em pele preta, pode usá-las com todas as peças do seu armário, de jeans com T-shirt de bandas a vestidos floridos, passando pelos quimonos. Não há como errar.