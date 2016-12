pub

Chegou a estação de Inverno e ainda não sabe como dar uso às suas malhas? Não se preocupe, veja as dicas de estilo que temos para si e saiba quais as formas de dar vida às suas malhas, sem cair no comum!



1. Notas de estilo:

Na estação em que a palavra de ordem é misturar e sobrepor, as malhas mostram-se versáteis e são a escolha mais acertada pelo seu sentido prático e aconchegante.

2. A conjugação de materiais distintos, como a malha e a seda, com as novas formas e proporções alonga a silhueta, transformando o conforto e descontração em pura elegância.

3. Ousado e feminino, o vermelho alegra os dias cinzentos da estação em look total, numa conjugação perfeita de materiais, onde todos os detalhes contam e marcam a diferença.

4. Com discrição mas muita personalidade, a clássica camisola em malha harmoniza um dinâmico jogo de proporções oversize, dando uma nova leitura ao visual.



5. Peças que invocam nostalgia, que aconchegam e divertem estados de espírito chegam num mix de texturas e cores, onde a malha é estrela e o conforto prioridade.



6. Tonalidades características da época natalícia alinham-se com o brilho das lantejoulas e com a feminilidade dos plissados num look harmonioso, onde o conforto não se vê, mas sente-se!

7. Como se de uma tela se tratasse, as camisolas de malha pintam-se de cores, padrões e ornamentos num look festivo, onde o vinil e os metais fazem o conforto brilhar.

8. Seja uma questão de atitude ou porque a ocasião o exige, os acessórios marcam o ritmo e as malhas acompanham-no, mais leves e femininas, vestidas com fios metálicos.

9. Em versão vestido, com os acessórios e os pormenores a definir o estilo, as malhas provam servir qualquer ocasião com elegância, privilegiando sempre o bem-estar.

10. Sem sair da zona de conforto, o sportswear surge modernizado e mais feminino num look total em malha, com a estrela da estação, o bomber, a rematar o visual.