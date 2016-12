1. Quando a feminilidade e a rebeldia andam de mãos dadas, o militar torna-se chique e divertido. Com os camuflados e as peças oversized em destaque, os pormenores e a atitude são o complemento perfeito. | Casaco em algodão, €25, Retro City. Camisola em malha de algodão, Theory, na Stivali (preço sob consulta). Calças em seda, Diogo Miranda (preço sob consulta). Botas em camurça, €324, Luís Onofre. Chapéu em feltro de lã, €30, Retro City. Gargantilhas em veludo e metal, €14,95, Zara.

4. Num jogo de texturas e materiais, são os acessórios e as cores que marcam a diferença e valorizaram a silhueta, dando o toque de modernidade em falta a um look que vive de peças clássicas e sóbrias. | Trench-coat em poliéster, Valentim Quaresma (preço sob consulta). Blazer em lã, Saint Laurent, na Stivali (preço sob consulta). Camisa em pele, €205, BCBGMAXAZRIA. Calças em pele, €40, Retro City. Botas em pele, €125, Uterqüe. Cinto em pele envernizada, €450, Saint Laurent.

6. O blusão em carneira, ícone dos anos 40 e da aviação militar, é recuperado e elevado à categoria de peça-estrela do visual. Conjugado com detalhes femininos, mantém a atitude de sempre, ganhando em atualidade e elegância. | Casaco em pele, €2700, Dsquared², e blusa em poliéster, €520, Isabel Marant, na Fashion Clinic. Calças em lã, Banda (preço sob consulta). Botas, €175, e luvas, €59, em pele, Uterqüe. Cinto em pele, Alexander McQueen, na Stivali (preço sob consulta).

7. A rigidez transforma-se em descontração quando as peças que compõem o look assumem diferentes abordagens: sobrepostas e amarradas à cintura, têm no caqui o elemento de cariz militar que unifica e define o estilo. | Blusão em algodão, €580, Isabel Marant Étoile, na Fashion Clinic. Camisola em poliéster, €19,95, Zara. Camisa em poliéster, €188, BCBGMAXAZRIA. Saia em lã, €1095, Alexander McQueen, na Stivali. Botas em camurça, €324, Luís Onofre. Óculos em acetato, €20, Niuushop.

9. Entrar no espírito em look total revela alguma ousadia, mas acima de tudo muita atitude. Ao introduzir uma das peças-chave da estação, as botas altas, o visual ganha atualidade com elegância e feminilidade. | Casaco, €1110, e calças, €595, em algodão, Dsquared², na Fashion Clinic. Camisa em seda, F.R.F. For Restless Sleepers, na Stivali (preço sob consulta). Botas em pele, €382, Luís Onofre. Pregadeira em metal, da produção. Cadeira em pele, Kare Design (preço sob consulta).