São dez mulheres poderosas, clientes, amigas, símbolos de estilo que de alguma maneira acompanharam Diogo Miranda ao longo da última década. Ana Sofia Martins, Débora Monteiro, Helena Pereira, Isabel Branco, Joana Castro, Luisa Beirão, Margarita Pugovka, Patrícia Raposo, Rita Teixeira e Sónia Balacó cruzam áreas e distintas e representam dez visões e ligações diferentes à moda de Diogo Miranda. Entre modelos, produtoras, criativas, actrizes, economistas, relações públicas e até poetas, o resultado só poderia ser uma campanha que mostra confiança e poder.

Formado em Design de Moda pela Cenatex, Diogo Miranda começou o seu percurso em 2007 e desde então apresenta as suas coleções no Portugal Fashion, plataforma que desde 2015 leva as suas criações à semana de moda de Paris. Diogo Miranda exporta já 85% das suas criações, disponíveis em lugares tão diferentes quanto Nova Iorque ou o Médio Oriente.