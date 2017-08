As cidades favoritas da designer de moda (e ex-Spice Girl), entre elas Londres e Miami, foram o ponto de partida para a criação da nova linha. A coleção-cápsula, que marca a segunda colaboração de Victoria Beckham com a Estée Lauder, inclui sombras coloridas, iluminadores, batons mate, eyeliners e ainda produtos da primeira colaboração, como é o caso do creme Morning Aura, que fizeram sucesso.

Da coleção faz ainda parte uma paleta de sombras em tons de laranja e azul e um batom em tom groselha, feitos a pensar nas mulheres que gostam de brincar com as tendências de maquilhagem. Para looks mais discretos, há um novo iluminador natural Aura Gloss e lip glosses em tons nudes.

O anúncio deste regresso foi feito através do site da marca de Victoria Beckham, onde existe um contador com o número de dias que faltam para o lançamento da linha de cosmética. Será a partir do dia 1 de setembro que os produtos chegam às lojas, mas enquanto espera pode subscrever a newsletter da coleção e ter acesso a novidades exclusivas.