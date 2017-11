Hoje e amanhã, entre as 14 e as 20 horas, pode encontrar peças de mostruário e de coleções passadas de Alexandra Moura com descontos até 70%, numa sample sale organizada pela designer portuguesa. Para espreitar as peças (e o ateliê da criadora), suba até ao segundo andar do espaço Embaixada, no número 26 da Praça do Príncipe Real, no centro de Lisboa.

A sample sale inclui peças femininas e masculinas.