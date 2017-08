A Pulp Fashion é uma escola que oferece formação a futuros profissionais da área. Fundada por Susana Marques Pinto e Xana Guerra, conta com inúmeros cursos e workshops, do jornalismo de moda às redes sociais.

As aulas de styling e produção de moda regressam já em setembro com um programa que se divide entre a teoria e a prática, com destaque para a História da Moda, a análise de tendências, as diferentes áreas de produção e o léxico da indústria. Com uma forte componente prática e vários convidados, o curso dará aos alunos todas as ferramentas necessárias para poder trabalhar na área.

O curso será em horário laboral e pós-laboral e divide-se em 114 horas de formação, a começar já em setembro. Saiba mais sobre as inscrições aqui.