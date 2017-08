A campanha de outono da DKNY chama-se #OnlyInDKNY e a sua protagonista é um retrato da mulher que melhor representa a marca: confiante, dinâmica e imparável. A modelo e atriz de 26 anos Emily Ratajkowski, sensação do Instagram e capa da última edição da revista Allure, posou para o fotógrafo argentino Sebastian Faena, ao lado de um artista de rua, de um desportista e de uma mascote, símbolos da diversidade da cidade, bem como do modelo e artista Miles McMillan.

Na campanha podemos ver que a coleção inclui peças básicas, como o Little Black Dress ou o blazer masculino, mas também casacos acolchoados e blusas estampadas. As cores predominam nas peças, entre o vermelho, o beringela, o azul ou o clássico preto, que combina na perfeição com a cidade de Nova Iorque. Veja o vídeo em cime e as imagens aqui: